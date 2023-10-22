Григорян: «Краснодар» превратился в команду с менталитетом победителя»

Футбольный специалист Александр Григорян поделился мнением об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне. «Быки» лидируют в Премьер-лиге после 12 туров.

«Краснодар» превратился из команды «цитрусовой» и романтичной в команду с менталитетом победителя. Эта ментальность ещё не обросла мышцами, но очевидно, что она есть у команды», - поведал специалист в эфире «Матч Премьер».

В последнем матче краснодарский клуб допустил осечку, сыграв на выезде вничью с калининградской «Балтикой» (2:2). Следующий поединок в Премьер-лиге «быки» проведут против московского ЦСКА. Встреча состоится 29 октября.