Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о поединке петербургского «Зенита» против самарских «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«2:1. Для команды Семака главный ориентир - это «Краснодар». «Крылья» дадут бой, но всё будет зависеть от настроя футболистов «Зенита». Разгрома самарцев не должно быть», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Газпром Арена». Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают третье место в таблице, а гости – второе.