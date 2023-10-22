«Спартак» - «Пари НН»: Бубнов назвал победителя матча

Петербургский «Зенит» примет на домашнем стадионе самарские «Крылья Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. У московской команды очевидные проблемы. Абаскаль в шаге от увольнения. «Спартаку» будет очень тяжело, но за счёт потенциала игроков и домашнего поля он может победить», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж встречи проведет Liveresult.ru.