Бубнов предложил прогноз на матч «Урал» - «Сочи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи».

«2:0. Клуб из Екатеринбурга не досчитался очков в последних турах. Сейчас уральцы играют дома и несомненно будут фаворитами в матче с главными аутсайдерами», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

По итогам 11 туров «Урал» занимает девятое место в Премьер-лиге, а «Сочи» - последнее.