​Пономарёв: «На Бобби Чарльтона должны равняться – его игру должны показывать по телевизору»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о сэре Бобби Чарльтоне. Легендарный англичанин ушёл из жизни в субботу. Ему было 86 лет.

Пономарёв подчеркнул высокий уровень и способности Чарльтона. По словам экс-игрока ЦСКА, Чарльтон проделывал большие объёмы работы на поле.

«Нельзя сказать, что он не умел что-то делать. У него были великолепные удары с обеих ног. Его игра всегда была эталоном, на неё должны равняться, его игру должны показывать по телевизору, и вот тогда молодёжь будет чему-то учиться», - цитирует Пономарёва ТАСС.

В 1966 году Бобби Чарльтон выигрывал «Золотой мяч». Он является одним из величайших игроков в истории английского футбола.

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