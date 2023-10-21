Личка высказался об игре Лаксальта в опорной зоне

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре Диего Лаксальта в опорной зоне.

Специалист отметил, что уругваец играл в Италии на этой позиции и после матча первого тура РПЛ против «Краснодара» он предложил вернуть его в эту зону.

«Его глаза загорелись. Он сказал, что очень хочет играть в центре. Он хорошо действует на этой позиции. Нам очень не хватало Лаксальта в матче с «Факелом» и «Ахматом». Диего важный член команды», - заявил Личка журналистам.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 11 играх, в которых отметился двумя результативными передачами.