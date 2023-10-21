​Только одна команда ещё не проигрывала на выезде в чемпионате России

Только одна команда может похвастаться тем, что в этом сезоне Российской премьер-лиги она не проигрывала на выезде. Нетрудно догадаться, что этой самой командой является «Краснодар», который пока идёт без поражений (восемь побед, четыре ничьи).

Если говорить о гостевых матчах текущего чемпионата, то в них «Краснодар» добился трёх побед при трёх ничьих. В субботу вечером команда Владимира Ивича сыграла вничью в гостях у «Балтики» (2:2).

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» снова будет играть на выезде – против ЦСКА. Команды сыграют в воскресенье, 29 апреля.