​«Краснодар» обновил клубный рекорд – уже 18 матчей РПЛ без поражений

В субботу вечером «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» на выезде – 2:2. «Быки» продлили серию без поражений в Премьер-лиге до 18 матчей, и это новый клубный рекорд. В рамках этой серии краснодарцы десять раз выиграли и восемь раз расходились с соперниками миром.

В последний раз «Краснодар» проигрывал матч чемпионата России полгода назад – 24 апреля. Тогда команда проиграла в гостях у «Спартака» со счётом 3:4.

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет играть против ЦСКА на выезде. Команды пересекутся в воскресенье, 29 октября.

Именно «Краснодар» является лидером чемпионата России с 28 очками.