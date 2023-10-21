Тихонов раскритиковал судейство в матче между «Оренбургом» и «Факелом»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал судейство в матче 12-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Факелом» после того, как Сергей Карасёв не удалил форварда воронежской команды Евгения Маркова за грубый фол на Габриэле Флорентине.

Экс-игрок сборной России отметил, что нападающий должен был получить прямую красную карточку, и не понимает, почему судьи на VAR не позвали главного арбитра.

«Это тихий ужас! Не знаю, почему такие решения принимаются. Прямая красная! Может, даже бордовая! Не знаю, что происходит с нашими арбитрами!» - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».