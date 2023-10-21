Булыкин: «Локомотив» был ближе к победе в матче с «Динамо»

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин подвёл итоги столичного дерби, которое прошло в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги и завершилось безголевой ничьей.

Экс-игрок сборной России отметил, что если бы был забит быстрый гол, то всё пошло бы быстрее, но, по его мнению, у «железнодорожников» было больше шансов на победу.

«Ничьей «Динамо» будет радоваться больше — Лещук в конце хорошо спас. В концовке и головой Дзюба бил, и штрафной на нём не поставили… «Локомотив» был ближе к победе, но не судьба», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Стоит отметить, что «Динамо» во втором туре подряд играет со счетом 0:0.