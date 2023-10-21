Защитник «Краснодара» Тормена подвёл итоги матча против «Балтики»

Защитник «Краснодара» Виктор Тормена высказался о матче 12-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики», который завершился вничью со счётом 2:2.

Игрок отметил, что встреча получилась хорошей, а «Балтика» является неплохой командой с качественными нападающими.

«Уезжаем с одним очком, это лучше, чем поражение. В конце игры обе команды начали уставать, появилось пространство. В финальной части игры все немного сбавили ритм», - заявил Тормена в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков после 12 туров.