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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назвал лучший игрок сезона РПЛ по голам головой

21 Октября 2023 • 21:52 Комментировать
Рубин
...
Балтика
27.10 19:00

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес поразил головой ворота «Краснодара» в очном матче балтийцев и южан. Как сообщает Opta Sports, теперь Энрикес является лучшим игроком Премьер-лиги по числу забитых головой голов. Их у него уже набралось три – это все его голы на данный момент в сезоне РПЛ.

Напомним, Энрикес в минувшем матче вывел свою команду вперёд на 36-й минуте. «Балтике» удалось вести до 61-й минуты, пока равенство не восстановил Эдуард Сперцян.

Энрикес пополнил «Балтику» минувшим летом, перейдя из польского клуба «Медзь».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Анхело Энрикес
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