Назвал лучший игрок сезона РПЛ по голам головой

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес поразил головой ворота «Краснодара» в очном матче балтийцев и южан. Как сообщает Opta Sports, теперь Энрикес является лучшим игроком Премьер-лиги по числу забитых головой голов. Их у него уже набралось три – это все его голы на данный момент в сезоне РПЛ.

Напомним, Энрикес в минувшем матче вывел свою команду вперёд на 36-й минуте. «Балтике» удалось вести до 61-й минуты, пока равенство не восстановил Эдуард Сперцян.

Энрикес пополнил «Балтику» минувшим летом, перейдя из польского клуба «Медзь».