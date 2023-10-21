Представитель Дзюбы – о травме нападающего: Степень повреждения не знаю, это надо узнавать в клубе

Представитель нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман высказался о состоянии форварда после столкновения с защитником «Динамо» Роберто Фернандесом в матче 12-го тура РПЛ.

Гольдман отметил, что ничего не знает по поводу степени повреждения, поэтому информацию нужно узнавать в клубе, однако дал понять, что будут какие-то обследования.

«Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Стоит отметить, что главный арбитр матч не заметил фола на форварде.