Ивич: «Мы ничьей удовлетворены»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Нам не доставало энергии, после первого забитого гола, после счета 1:0 у нас не было чистого разума. Мы пропускали подборы, в единоборствах не дотягивали. Соперник нас буквально толкал. Они знают, как мы играем. Мы знаем, как они играют. У них получилось создавать определенное преимущество. На самом деле также на одного игрока больше сзади поставили. Если посмотреть, как мы пропустили два гола… В плане результата можно сказать, что мы ничьей удовлетворены, одним очком, что мы получили. У соперника создавались действительно шансы после подач, а также после того, как у соперника было на одного игрока больше на фланге. Могу сказать, что мы контролировали в основном игру, кроме, единственное, с минуты 20-й по 25-ю.