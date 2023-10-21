Галактионов рассказал о состоянии Карпукаса

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии полузащитника Артёма Карпукаса, который пропустил матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (0:0).

«Он на пути к общей группе. Надеялись, что на этой неделе вольется в нее, но нет, видимо, на следующей», - приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Ростова» на выезде (28.10). Начало – 16:30 по московскому времени.