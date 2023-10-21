Игнашевич: «Всё в одну сторону свистится, так очень тяжело»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Учитывая, как складывался поединок, сегодня первыми пропустили, сравняли, вышли вперед, «Краснодар» вновь сравнял счет, и закончили вничью. Можно ли этот матч занести в зачет «Балтике»?

- Конечно, можно занести в актив. Я думаю, что ребята справились. У нас получалось то, что мы хотели предложить «Краснодару». Получалось создавать моменты, может быть, не так надежно играли в первом тайме в обороне. Во втором получше. Очень сложно, когда всё трактуется в одну сторону - штрафные, единоборства, угловые. Всё в одну сторону. Мне как тренеру приходилось делать паузы, чтобы сбивать этот темп. Потому что всё в одну сторону свистится, так очень тяжело. Я благодарен ребятам за то, что выдержали.

- Какие отрезки наиболее огорчили в сегодняшнем матче, наиболее тревожные моменты с вашей точки зрения?

- Первый гол был неприятным. Пенальти - дело житейское, нам ставят такие регулярно. Тяжело было во втором тайме, потому что, еще раз говорю, всё свистелось в одну сторону. И спорные удары, и штрафные удары, и угловые удары. Когда можно было, 70/30, 50/50 - всё в одну сторону свистится, очень тяжело. И футболисты нервничают, и лавка тоже нервничает.

- Судейством крайне недовольны сегодня?

- Я уже всё сказал.