Кузьмин: «С такой командой ничья - тоже большой успех для нас»

Лучший футболист матча «Балтика» - «Краснодар» Максим Кузьмин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Итоговый результат принес тебе удовольствие и радость какую-то, или команда была достойна большего?

- С моей точки зрения была достойна большего. По крайней мере, хотелось большего, но считаю, что с такой командой ничья - тоже большой успех для нас.

- А что у «Балтики» не получилось в сегодняшнем матче?

- Я бы не сказал, что у нас что-то не получилось. «Краснодар» - очень качественная команда, которая держит мяч. Мы придерживались того плана, которого хотели. У нас в принципе всё получалось, просто где-то не повезло с голами, могли быольше забить. Но считаю, что все выполнили, сыграли хорошо.

- Содержанием игры команды доволен?

- Да, да, я доволен.

- Результат можно признать успешным, поскольку играли с лидером, отобрали очки, вновь не уступили дома, всё хорошо?

- Да, конечно, для нас это успех.