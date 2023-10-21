Наставник «Динамо» Личка: «Надо работать, терпеть, стараться и верить»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о слабой реализации моментов.

Специалист отметил, что реализация моментов действительно не самая лучшая, но при это отметил положительным тот факт, что у команды есть моменты, чтобы забить.

«К сожалению, последние две игры ничего не выходило - с «Ахматом» только забили один гол, а могли забить четыре. Надо работать, терпеть, стараться и верить, - приводит слова Лички телеграм-канал «Футбольные Болтуны».

Напомним, что два последних тура против «Факела» и «Локомотива» завершились вничью со счетом 0:0.