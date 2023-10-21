Кобелев: С моей точки зрения «Динамо» – вторая команда в РПЛ по подбору игроков, после «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что «бело-голубые» прессингуют не так, как при Сандро Шварце, к тому же сильно упала интенсивность.

«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какие траты были проведены и какие в связи с этим должны ставиться цели. С моей точки зрения «Динамо» – вторая команда в РПЛ по подбору игроков, после «Зенита», - приводит слова КобелеваMetaratings.ru.

Напомним, что сегодня, 21 октября, столичный клуб в матче 12-го тура РПЛ разошелся миром с «Локомотивом» (0:0).