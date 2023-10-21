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Игнашевич приостановил лидера: «Балтика» откусила очки у «Краснодара»

21 Октября 2023 • 20:56 Комментировать
Балтика
2:2
Краснодар
окончен

В последнем субботнем матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги лидер турнирной таблицы «Краснодар» играл в гостях против одного из аутсайдеров «Балтики».

Протокол игры  
Балтика2:2Краснодар
  17'Кордоба Джон (0:1)
(1:1) Кузьмин Максим24'  
(2:1) Энрикес Анхело36'  
  61'Сперцян Эдуард (2:2)
Латышонок ЕвгенийГассама НатанФернандес Роберто II 82' (Дудиев Аслан ( 82') Радмановац НиколаОсипов АлександрОстойич Иван  22'Сото Гильермо  45' 56' (Маляров Кирилл ( 56') Кузьмин Максим 67' (Галоян Артур ( 67') Бистрович КристиянГузина Гедеон  56'Энрикес Анхело 57' (Мусаев Тамерлан ( 57')
Запасные: Казаев ЯнДжанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранЖиров АлександрЛамейра ЖоаоПряхин СергейПуцко Александр
Сафонов МатвейПетров Сергей 75' (Олаcа Лукас ( 75') Тормена ВиторЧерников АлександрВолков Сергей Евгеньевич 46' (Олусегун Джуниор ( 46') Сперцян ЭдуардАлонсо ХуниорКривцов Никита 87' (Ленини Пина ( 87') Кордоба ДжонКади 46' (Эктов Александр ( 46') Батчи Жоау  45' 75' (Ахметов Ильзат ( 75')
Запасные: Баньяц МихайлоАгкацев СтаниславКобнан МозесАрутюнян ГеоргийШтепа МихаилКокшаров Александр
21 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

В прошлом туре «быки» одержали волевую победу над «Ростовом», превратив 0:2 к перерыву в 3:2 по итогам всей встречи. Проведя два разных тайма, подопечные Владимира Ивича избежали тогда ненужной потери очков. Хотя ЭСК в середине текущей недели признала, что победный гол в ворота «Ростова» «чёрно-зелёные» забили после офсайда. Но из песни слов не выкинешь, набранных очков за это не лишишь, поэтому «Краснодар» подошёл к двенадцатому туру с преимуществом в шесть баллов над ближайшим преследователем.

Ну а на сколько именно очков «быки» опережали «Балтику», мало кого интересовало. Понятно, что на много. На семнадцать, если точно. Калининградцы обосновывались в зоне вылета, но благодаря двум победам в двух предыдущих матчах смогли подняться на тринадцатую строчку. Это был тревожный звоночек для «Краснодара». Да, «Балтика», выиграла те встречи у не хватающих звёзд с неба «Ахмата» и «Оренбурга», но вообще все имевшиеся у неё десять очков в чемпионате она приобрела в родных стенах.

Сперцян уже на третьей минуте пробовал проникающей передачей вывести Кордобу на свидание с Латышонком. Произошло столкновение футболистов, а медицинская помощь потребовалась голкиперу «Балтики», воспитаннику «быков». Потом и хозяева попробовали что-то сделать перед чужими воротами, но на семнадцатой минуте класс сделал своё дело. Сперцян отдал на левый полуфланг на Батчи, тот прострелил, Латышонок неудачно дотянулся до мяча, и Кордоба в подкате отправил сферу в пустой створ (0:1).

Впрочем, недолго вели в счёте краснодарцы. Спустя шесть минут Сото сделал передачу низом в центральную зону справа из-под Батчи, Кривцов не смог сделать вынос, и Кузьмин расстрелял рамку Сафонова (1:1). Класс ли это? Или желание? Или домашнее вдохновение калининградцев? Которые, напомним, очки в Премьер-лиге набирают исключительно у себя дома.

Более того, команда Игнашевича реально замучила «Краснодар» своим давлением. Осипов попал в перекладину, Сафонов отбил удар по своим воротам от Тормены, а Энрикесу уже никто не помешал отличиться головой после подачи Роберто Фернандеса с левого фланга. Анхело продавил Петрова. Тот посчитал, что против него нарушались правила, однако у судейской бригады не возникло такого впечатления. 2:1.

Так что «Краснодар» второй раз подряд проиграл первый тайм. Пару недель назад «быки» встречались дома с «Ростовом» и ушли на перерыв при счёте 0:2 в пользу подопечных Валерия Карпина. Теперь перед Владимиром Ивичем снова стояла задача в раздевалке внести в игру необходимые коррективы и завести своих футболистов для перелома хода событий во втором тайме.

На 50-й минуте «Балтика» едва не забила свой третий гол. С левого края пошла подача на ближнюю штангу, и Гузина немного промахнулся головой мимо створа из-под Алонсо. Кривцов отвечал ударом с правого угла вратарской – Латышонка не пробил. В районе часа игры Кукуляк назначил пенальти в ворота «Балтики» после ВАРа. Потому что Маляров в своей штрафной заплёл ноги Сперцяну. Сам пострадавший отличился по центру створа, тогда как Латышонок завалился вправо от себя (2:2).

В оставшиеся полчаса калининградцы больше сосредоточились уже на удержании счёта, в то время как «Краснодар» как лидер и фаворит стремился к победе. Правда, гости максимум били по воротам где-то с линии штрафной площади. Черникову, Эктову, Ахметову и Сперцяну не хватило точности в таких ситуациях. В другие ворота не попали Гузина головой и Маляров ногой, а Мусаев издали отправил мяч в перчатки Сафонова.

В добавленное время «чёрно-зелёные» активизировались в стремлении склонить чашу весов на свою сторону. Однако Латышонок выудил из угла дистанционную попытку Ахметова, а потом ещё поймал мяч после удара головой Кордобы с отскоком от газона. Третья подряд ничья в субботу в Премьер-лиге, но хотя бы результативная. До этого «Рубин» и ЦСКА, а также «Локомотив» и «Динамо» сыграли по нолям.

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На сей раз не сумели «быки» сотворить трюк с волевой победой, в отличие от предыдущей игры – против «Ростова». Команду Ивича до этого хвалили за малое число пропущенных голов, а тут она устроилась принимать по два в каждом матче. Пока потеря первого места не грозит «Краснодару». Он набрал 28 очков. Завтра «Зенит», у которого их 20, сыграет с «Крыльями Советов», у которых 21 балл.

Кирилл Иванцов

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