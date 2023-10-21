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Сперцян с пенальти сравнял счёт в матче с «Балтикой»

21 Октября 2023 • 20:27 Комментировать
Балтика
2:2
Краснодар
окончен

Матч «Балтика» - «Краснодар» получается самым результативным в матче 12-го тура Премьер-лиги. Калининградцы выиграли первый тайм, пропустив первыми. Команда Сергея Игнашевича на гол Джона Кордобы ответила результативными попытками Максима Кузьмина и Анхело Энрикеса. В начале второго тайма краснодарцы сравняли счет. Эдуард Сперцян заработал пенальти и сам его реализовал, обхитрив голкипера на паузе.

Счет стал 2:2, «быки» лидируют с отрывом в семь очков, соперник делит 13-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Балтика Эдуард Сперцян
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