Сперцян с пенальти сравнял счёт в матче с «Балтикой»

Матч «Балтика» - «Краснодар» получается самым результативным в матче 12-го тура Премьер-лиги. Калининградцы выиграли первый тайм, пропустив первыми. Команда Сергея Игнашевича на гол Джона Кордобы ответила результативными попытками Максима Кузьмина и Анхело Энрикеса. В начале второго тайма краснодарцы сравняли счет. Эдуард Сперцян заработал пенальти и сам его реализовал, обхитрив голкипера на паузе.

Счет стал 2:2, «быки» лидируют с отрывом в семь очков, соперник делит 13-е место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.