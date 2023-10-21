Личка: «В последние 4-5 игр Тюкавин не показывает то, что умеет, и поэтому вышел Смолов в нападении»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему в стартовом составе на матч 12-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» появился Фёдор Смолов, а Константин Тюкавин остался на скамейке запасных.

«В последние 4-5 игр Тюка не показывает то, что умеет, и поэтому вышел Смолов в нападении. Каждый игрок должен каждый день показывать себя тренеру и заслуживать свою позицию на поле. Посмотрим, как будет в следующей игре», - приводит слова Лички телеграм-канал «Футбольные Болтуны».

Напомним, что Тюкавин появился на поле на 70-й минуте и имел самый опасный момент у «бело-голубых».