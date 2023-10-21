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Петрушин: «Благодаря Лещуку «Динамо» увезло очко из Черкизова» эксклюзив

21 Октября 2023 • 20:35 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Динамо Москва

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Локомотивом», 0:0 в матче 12-го тура РПЛ.

- Как вы оцениваете матч?

- Игра понравилась. Хороший футбол, динамичный, и он был все два тайма. Игра держала в напряжении с первой до последней минуты.

- Команды нанесли по воротам 32 удара и ноль голов. Почему?

- Когда футболисты не забивают с близкой дистанции, обычно говорят, что это от нехватки мастерства. Но я с этим никогда не соглашусь. Думаю, что не хватило везения. В спорте оно играет большую роль. Хотя на это больше могут пенять игроки «Локомотива».

- Сегодня здорово сыграл Игорь Лещук. Удивлены его игрой?

- «Динамо» уже не первый матч проводит на ноль. Не могу сказать, что сегодня команда здорово сыграла в обороне, но она не делала больших ошибок, как в предыдущих встречах. А команда строится с защиты, как дом с фундамента.

- То есть последние два матча вселяют надежду?

- Да. Команда две игры не пропускает, и это хороший показатель. Хотя сегодня тоже были ошибки. Можно вспомнить удар Баринова на последней минуте. Благодаря Лещуку команда увезла очко из Черкизова.

- Сегодня у «Динамо» была довольно экспериментальная расстановка. Как она вам?

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- Я запомнил фразу комментатора про Смолова. Он же сегодня играл единственного нападающего. До этого он действовал в оттяжке. На этой позиции Федя допускал много ошибок в передачах, хотя парень опытный. Это не его позиция. Он должен играть наконечника. Сегодня у него моментов не было, кроме одного удара. Хотя можно было бы сделать прострел. А он ударил и не попал.

- «Динамо» продлило безвыигрышную серию до пяти матчей. Как это оцените?

- Результат не очень. Тем более, команда за это время забила один или два мяча.

- Это катастрофический показатель.

- Согласен. Хотя у Тюкавина сегодня был стопроцентный момент. И бил он правильно, только попал в ногу вратарю. Сейчас это действительно серьезная проблема. Хотя я надеялся на Макарова с его левой ногой, но, видимо, он еще не отошел от скандала. У Грулёва был момент в конце, хотя он оказался вне игры. А так «Локомотив» доминировал в первом тайме, а «Динамо» смотрелось получше во втором.

- «Динамо» забыло вкус побед. Это может давить психологически?

- ЦСКА вообще шесть матчей вничью сыграл. Но ничьи не так давят, как поражения. Бывает, что здорово играешь, но не забиваешь и не выигрываешь. Вот это тоже сказывается. Да, есть неуверенность. Хотя взять Смолова. Ему за тридцать уже, какая неуверенность? А в «Динамо» все ребята опытные. Понятно, что должно быть везение.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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