Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Динамо».

- Как прокомментируете результат матча? Вы скорее довольны или недовольны нулевой ничьей?

- Мы скорее недовольны. Потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить.

- В этом сезоне «Локомотиву» часто удавалось дожимать соперников в концовках матчей. Почему сегодня не получилось этого сделать?

- Думаю, что нам просто не повезло реализовать свои моменты. Поэтому и счет получился 0:0.

- Команды нанесли в общей сложности 32 удара по воротам, но не удалось забить ни разу. Это удивительный показатель.

- Это футбол. Так бывает.

- С чем это связываете?

- Не могу сказать, что команды плохо играли в атаке, но явно не хватало везения. Дело в этом.

- «Динамо» чем-то удивило сегодня? Ваш соперник играл в непривычной для себя расстановке.

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- Нет.

- То есть гости были для вас открытой книгой?

- Не открытой книгой, но просто не могу вспомнить, чтобы они чем-то удивили.

- Немало футболистов вашей команды в паузу отсутствовали в клубе из-за выступлений в сборных. Это мешало при подготовке к следующему отрезку сезона?

- Это не мешало тренировочному процессу.

- Тем не менее, «Локомотив» сегодня не смог победить. Получается, пауза не пошла на пользу вашей команде?

- Сложно сказать. Но если говорить обо мне, не могу сказать, что кондиции стали хуже. Все нормально.

Елена Григорьевская