Агент Мухина рассказал о состоянии полузащитника после матча против «Рубина»

Агент полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина Вадим Шпинёв рассказал о состоянии своего клиента, который получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина».

Агент отметил, что предварительно никаких серьезных повреждений не наблюдается.

«В ближайшее время будут проведены обследования, после которых можно будет дать точный диагноз. Стадион он покинул самостоятельно, на своих двух», - приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.