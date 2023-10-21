Лаксальт: У меня уже был опыт в игре в опорной зоне

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своем состоянии и о том, как он чувствует себя в опорной зоне.

Уругваец отметил, что рад тому, что вернулся на поле после травмы и чувствует себя хорошо.

«За последние семь лет я вспомнил свои истоки, когда я начинал, был опыт игры на этой позиции. В текущей ситуации я закрываю эту позицию и выполняю требования, которые просят. Я играю именно опорником», - приводит слова Лкасальта «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнерам по команде.