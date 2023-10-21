Лаксальт подвёл итоги матча против «Локомотива»

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт подвел итоги матча 12-го тура против «Локомотива», который завершился вничью со счетом 0:0.

Уругваец, который несколько дней назад подписал новый контракт, считает, что соперник не выглядел лучше, к тому же «железнодорожники» нанесли всего на два или три удара больше.

«Необходимо нам улучшить игру в нападении. Но есть и хорошие новости — за последние три матча не пропустили ни одного гола», - приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

«Динамо» во втором туре подряд разошлось безголевым миром с соперником и в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице.