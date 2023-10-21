«Балтика» ещё раз забила «Краснодару» и уже обыгрывает лидера

Первый тайм матча 12-го тура Премьер-лиги «Балтика» - «Краснодар» проходит динамично и непредсказуемо. Джон Кордоба отметился быстрым голом, в упор переправив мяч в пустой угол ворот. Но дальше новички элитного дивизиона забили лидерам сразу два гола подряд. Максим Кузьмин расстрелял ворота, а дальше пришло время Анхело Энрикеса. После подачи слева от Роберто Фернандеса форвард результативно пробил головой в ближний угол ворот.

Счет стал 2:1, в онлайн-таблице «Балтика» покидает опасную зону и делит 10-е место, соперник остается лидером. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.