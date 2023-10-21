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Личка: «К сожалению, мы сейчас впереди также играем на ноль»

21 Октября 2023 • 19:34 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Динамо Москва

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Второй тур подряд 0:0, это хорошо или плохо?

- Если честно, мои чувства, что лучше один матч выиграть, а один - проиграть, потому что будет больше очков. Понятно, что 0:0, голевые моменты были как у команды «Локомотива», так и у нас тоже. Я очень рад, что третий раз подряд оборона сыграла на ноль, и соперник не смог забить гол, потому что впереди хорошие сильные игроки у «Локомотива». К сожалению, мы сейчас впереди также играем на ноль. И это очень плохо. Я как тренер должен искать какие-то новые упражнения, какие-то вещи для нападающих, чтобы они били по воротам и забивали голы. Мы будем стараться и работать.

- Что не понравилось в игре своей команды помимо того, что не забили?

- Мне не понравилось, что первый тайм был с нашей стороны достаточно пассивным в защите. В середине  поля могли быть более агрессивными, искать игроков с мячом и атаковать их, а не только перемещаться влево или вправо. Это мне не понравилось в первом тайме. Можно сказать, что только Диего там натурально сыграл. Впереди мои фланговые игроки играли далеко от себя, не было шансов для каких-то связок между собой. Не было желание выводить кого-то на удар на 17-20 метров, то, что сделал два раза Грулёв в последние пять минут, когда было 18 метров.

- Показалось, что Смолову в этом сезоне комфортнее играть уже не на позиции крайнего нападающего, а где-то под нападающими. У вас не было такой мысли по ходу игры, что, может быть, дискомфортно было Феде?

- Честно скажу, понятно, что Федя играл «десятку», а также работал назад. Когда он играет «девятку», он больше может концентрироваться на сохранении мяча, спиной к воротам. Плюс у него быстрые первые 3-4 шага вперед, он может убежать от соперника. К сожалению, в первом тайме у нас не получилось, потому что наши нападающие играли очень широко и не связывались между собой. Уже и Бителло играл слишком низко на поле. Была большая дыра между полузащитником и Смоловым. Не мог помочь.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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