«Балтика» быстро сравняла счёт в матче с «Краснодаром»

В эти минуты проходит четвёртый матч 12-го тура Премьер-лиги, в котором «Балтика» принимает «Краснодар». События развиваются довольно быстро, особенно на фоне нулевых ничьих в предыдущих встречах дня. Джон Кордоба открыл счет, замкнув прострел Жоау Батчи, но соперник быстро отыгрался. Гильермо Сото с правого края штрафной прострелил к воротам, в борьбе мяч отскочил к Максиму Кузьмину, который метров с семи вколотил мяч в сетку.

Счет стал 1:1, в онлайн-таблице «Краснодар» на пять очков отрывается от второго места, противник делит 13-ю строчку. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.