Лантратов – о матче против «Динамо»: Команда выходила играть на победу

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов подвел итоги столичное дерби против «Динамо», которое прошло в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги и завершилось безголевой ничьей.

Вратарь отметил, что команда выходила играть на победу, и, по его мнению, переиграла оппонента, но не хватило реализации.

«У «Динамо» не было серьезных моментов, по большому счету, кроме одного эпизода. В остальном наша оборона не позволила создать», - заявил Лантратов в эфире «Матч ТВ».

Локомотив» поднялся на третье место в турнирной таблице, опередив «Зенит» , у которого завтра, 22 октября, пройдет игра против самарских «Крыльев Советов».