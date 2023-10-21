Кордоба отметился достаточно быстрым голом в ворота «Балтики»

В 12-м туре Премьер-лиги «Краснодар» отметился быстрым голом в ворота «Балтики». Лидеры сезона провели атаку по центру, Эдуард Сперцян адресовал мяч на левый край штрафной в сторону Жоау Батчи, который несильно сыграл по диагонали к дальней штанге, и Джон Кордоба в падении поразил пустой угол ворот «Балтики».

Если «быки» победят в этом поединке, увеличат отрыв от второго места до семи очков, а «Балтика» продолжит делить 14-е место.

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