Галактионов: «Мы были в атаке и могли победить, были хорошие моменты для взятия ворот»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Вторая ничья подряд в чемпионате. Оцените, сегодня больше плюсов или минусов в игре вашей команды?

- Достаточно неплохая игра в нашем исполнении, достаточно динамичная, целостная, дисциплинированная. Думаю, что было видно, что ребята не согласны на ничью. Мы были в атаке и могли победить, были хорошие моменты для взятия ворот. Мы сейчас ребятам сказали, что двигаемся поступательно, каждое очко идет в копилку, поэтому еще раз говорю, что сегодня всё было достаточно целостно.

- Что не понравилось вам в действиях вашей команды помимо темы реализации?

- Простые моменты, в простых ситуациях теряем мячи, с которых соперник пытается проводить свои атаки. Вот эти моменты надо убрать, еще более качественно дорожить мячом, оставлять соперника без мяча. Я думаю, что мы еще усилим качество игры.

- Митай на новой позиции. Оцените его игру сегодня.

- Посмотрим, проанализируем, но на горячую голову после игры - достаточно хороший матч, хорошо выходит из-под давления, был надежен при контроле и дисциплинированно играл в обороне, поэтому мы довольны им сегодня.

- В истории вашего соперника был похожий случай, когда Лаксальт с позиции крайнего игрока перешел в опорную зону и стал одним из ценных игроков. Насколько вы допускаете, что подобное может произойти у вас?

- Почему нет? Мы видим, что у игрока есть качества, футбольный интеллект, хорошая левая нога, поэтому если навыки еще больше приобретет в этой позиции, сможет спокойно играть.