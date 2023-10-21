Личка – о беседе с Макаровым: Мы пообщались с ним как друзья

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о разговоре с нападающим Денисом Макаровым, который был на время выведен от тренировок с основной командой.

Специалист отметил, что разговор получился дружеским.

«Я сказал ему одну вещь, которая мне не понравилась в игре. Сегодня он провёл 45 минут и сыграл хорошо. Хочется видеть таких игроков и такое желание всегда», - приводит слова Лички «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 21 октября, «Динамо» в матче 12-го тура на выезде сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0).

В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Урала».