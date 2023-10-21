Пиняев не считает ничью с «Динамо» закономерной

«Локомотив» и «Динамо» в субботу вечером разошлись миром в матче двенадцатого тура чемпионата России – 0:0. После игры комментарий дал атакующий полузащитник «железнодорожников» Сергей Пиняев.

«Был перевес у нас, был перевес у них. Так и должно быть, это нормально. В первом тайме я старался обострять, какие-то моменты получались. Думаю, ничья не закономерна. Мы могли забить в первом тайме. Во втором тайме было пару неплохих моментов», - цитирует Пиняева «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место, а «Динамо» - пятое. Впрочем, двенадцатый тур не завершился, и ситуация ещё не раз может измениться.