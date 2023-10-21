«Локомотив» прервал серию из 62 матчей без нулевых ничьих

Московский «Локомотив» в субботу вечером разошёлся дома миром с московским «Динамо». Два столичных клуба решили не забивать друг другу и сыграли в нулевую ничью.

Любопытно, что таким образом «Локомотив» прервал рекордную для клуба серию из 62-х матчей в чемпионатах России без нулевых ничьих. Более продолжительные серии были только у двух клубов: «Урала» (64 в 2014-2016 годах) и «Спартака» (82 в 2014-2017 годах и 86 в 2020-2023 годах).

После ничьей «красно-зелёные» временно вышли на третье место РПЛ и делят его с действующим чемпионом России – питерским «Зенитом». У обоих по 20 баллов.