Ивич: Конечно, первый матч после перерыва непростой

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Специалист отметил, что первый матч после перерыва на сборные всегда непростой, ведь многие футболисты уезжали в Латинскую Америку и вернулись только вчера.

«Балтика» хорошо играет не только дома, но и на выезде. У них молодой тренер. Ожидаю, что игра будет непростой.

Конечно, я хочу победить, для этого нам нужно будет бороться все 90 минут и выложиться на все 100%», — заявил Ивич в эфире «Матч ТВ».

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.