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Ивич: Конечно, первый матч после перерыва непростой

21 Октября 2023 • 18:56 Комментировать
Балтика
2:1
Краснодар
1 3.30 X 3.40 2 2.30
перерыв

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Специалист отметил, что первый матч после перерыва на сборные всегда непростой, ведь многие футболисты уезжали в Латинскую Америку и вернулись только вчера.

«Балтика» хорошо играет не только дома, но и на выезде. У них молодой тренер. Ожидаю, что игра будет непростой.
Конечно, я хочу победить, для этого нам нужно будет бороться все 90 минут и выложиться на все 100%», — заявил Ивич в эфире «Матч ТВ».

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Балтика Владимир Ивич
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