Степашин – о матче «Локомотив» - «Динамо»: Хорошо, что ничья

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» со счётом 0:0.

«Хорошо, что ничья. Все по-честному. Личка приведет «Динамо» к чемпионству? Поживем — увидим», - приводит слова Степашина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» - третье. Разница между командами два очка.

Стоит отметить, что подопечные Марцела Лички второй матч подряд завершили безголевой ничьей.

В следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Урала».