«Рубин» впервые в сезоне не пропустил дома

Казанский «Рубин» впервые в текущем сезоне оставил свои ворота в официальном матче сухими. Напомним, субботним вечером казанцы разошлись миром дома со столичным ЦСКА, игра завершилась в нулевую ничью.

До сегодняшнего дня в этом сезоне «Рубин» сыграл девять матчей в Казани во всех турнирах. И в каждом из них команда Рашида Рахимова непременно пропускала. Самое большое число пропущенных голов за матч – четыре (в игре против «Зенита», 1:4), а всего казанцы пропустили 16 домашних мячей.

Следующий матч РПЛ «Рубин» также проведёт дома, соперником будет прямой конкурент – «Балтика».