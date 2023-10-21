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«Рубин» впервые в сезоне не пропустил дома

21 Октября 2023 • 18:50 Комментировать
Рубин
...
Балтика
27.10 19:00

Казанский «Рубин» впервые в текущем сезоне оставил свои ворота в официальном матче сухими. Напомним, субботним вечером казанцы разошлись миром дома со столичным ЦСКА, игра завершилась в нулевую ничью.

До сегодняшнего дня в этом сезоне «Рубин» сыграл девять матчей в Казани во всех турнирах. И в каждом из них команда Рашида Рахимова непременно пропускала. Самое большое число пропущенных голов за матч – четыре (в игре против «Зенита», 1:4), а всего казанцы пропустили 16 домашних мячей.  

Следующий матч РПЛ «Рубин» также проведёт дома, соперником будет прямой конкурент – «Балтика».

 

 

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Рубин
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