​«Локомотив» не обыгрывает «Динамо» дома с 2017 года

В субботу вечером «Локомотив» и «Динамо» выясняли отношения в двенадцатом туре чемпионата России. Зрители на стадионе не увидели забитых голов – игра завершилась со счётом 0:0.

Серия «Локомотива» без побед над «Динамо» на своём поле в РПЛ достигла шести матчей. В них результаты были такими: 1:1, 1:2, 0:0, 3:3, 1:3, 0:0.

В последний раз «Локомотив» выигрывал домашний матч чемпионата России у «Динамо» 1 октября 2017 года. Тогда «железнодорожники» разгромили «бело-голубых» со счётом 3:0.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 28 октября, - против «Ростова» на выезде.