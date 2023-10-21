Дерби с «Динамо» – особое: «Локомотив» впервые сыграл в РПЛ 0:0 при Галактионове

Московское дерби «Локомотива» и «Динамо» должно было украсить двенадцатый тур Российской премьер-лиги.

В прошлом розыгрыше чемпионата «красно-зелёные» и «бело-голубые» обменялись результативными выездными победами. «Динамо» тогда выиграло в гостях со счётом 3:1, а «Локомотив» – со счётом 4:2. В общем, весело было.

К отчётному матчу «Динамо» подходило в некоем кризисе, с четырёхматчевой безвыиграшной серией в чемпионате России. Пару недель назад «бело-голубые» не победили у себя дома «Факел». Но хотя бы не проиграли ему по образцу весны.

«Локомотив» имел более благоприятный бэкграунд из последних туров. До эпического ремейка прошлогодней выездной ничьей с «Уралом» 2:2 «железнодорожники» обыграли в РПЛ «Зенит» и «Пари НН». В таблице «путейцы» опережали «бело-голубых» на два очка.

В неплохом темпе начался матч, соперникам не потребовалось много времени для раскачки. Другое дело, что с реализацией были проблемы, но игра смотрелась нормально. В дерби между «Локомотивом» и «Динамо» нечто похожее как раз и ожидалось.

На шестой минуте Митай в центре поля отобрал мяч у Лаксальта, и состоялся проход Пиняева по левому полуфлангу. Обгоняя Маричаля, Сергей нанёс удар в ближний угол. Для Лещука это не стало большим сюрпризом, он отбил мяч на угловой.

Пиняев продолжал проявлять активность. После розыгрыша углового он опускающимся ударом бил в дальний угол – хотя, скорее, набрасывал для партнёров. Лещук там кинулся в нужную зону и отвёл угрозу. Всё же стоило Пиняеву пробивать акцентированнее.

Незадолго до этого Лесовой из чужой штрафной пытался закинуть мяч в правый угол – не получилось, мимо вышло. Но больше динамовцам приходилось обороняться. Нельзя сказать, что команда Марцела Лички вела игру. Скорее было наоборот.

В середине тайма хозяева прижали гостей к воротам. Впрочем, «Локомотив» мельчил в центре, где как раз концентрировались защитники «Динамо». Дзюба было трудно пробивать мяч сквозь частокол ног соперников, а головой он ударил опасно, однако на высоте был Лещук.

После тридцатой минуты «бело-голубые» вздохнули посвободней. Даса имел разок хорошую ситуацию для создания опасного момента, но удачно там отработали в обороне «железнодорожники». В свою очередь, Пиняев ахнул чуть выше правой девятки. Поэтому на перерыв команды ушли с нулевой ничьей.

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Вообще, эти накидки к дальней штанге после розыгрышей угловых – домашняя заготовка «Локомотива». На 51-й минуте так сделал Самошников – и динамовцев от пропущенного гола спас лишь каркас ворот. Мяч отскочил от перекладины в штангу и затем в поле.

В районе часа игры Дзюба упал в чужую штрафную площадь и не дождался пенальти. Роберто Фернандес поставил ему подножку ещё до линии. Видеоассистенты оценили этот эпизод и признали, что Фернандес не заслужил красной карточки.

Далее два прекрасных момента создали «железнодорожники», но не забивали они из пределов вратарской. Сильянов без опеки ногой ударил гораздо выше, а Дзюба не попал в ворота голой хотя бы из борьбы. Хотя всё равно разочарованию болельщиков «Локомотива» наверняка не было предела.

У «Динамо» опасным моментом наконец напомнил о себе Смолов, игравший с первых минут. С правого полуфланга не попал Фёдор в дальний угол – не сумел наказать свою бывшую команду. Почти сразу Личка заменил Смолова на Тюкавина, и тот пробил уже в створ, а Лантратов сотворил красивый сэйв.

«Динамо» поймало позитивную волну. Нгамалё, появившийся на замену в перерыве, проверил вратаря хозяев дальним ударом. Лантратов поймал мяч. Другую атаку с участием Бителло гостям не удалось довести до толкового удара из центра штрафной площади, а ведь перспектива таковая была.

Галактионов выпустил Миранчука под концовку, но тот не смог сделать разницу. Пробивал Антон с линии штрафной, и мяч попал в Самошникова, после чего взмыл слишком высоко в воздух. Илья ещё сам пытался издали забросить мяч за шиворот Лещуку – тот не пропустил.

Грулёв ещё, выйдя на замену, немного не попал в левую девятку. И Баринов не пробил в левом углу Лещука. Эти эпизоды произошли уже в компенсированное время. «Динамо» хочет посоперничать по количеству ничьих с ЦСКА. Теперь у обеих этих команд по шесть мировых исходов в Премьер-лиге.

Не скажешь, что игра была скучная. Но не помешали бы ей голы, конечно. А так – сыграли «Локомотив» и «Динамо» по нолям впервые с мая 2021 года. Кроме того, это первая нулевая ничья «железнодорожников» в чемпионате под руководством Галактионова. В Кубке таковая недавно уже была у «путейцев» – с «Уралом».

Ну а «Динамо» продлило свою безвыигрышную серию до пяти матчей Премьер-лиги. Для команды Лички это вторая подряд нулевая ничья. Также это второй подряд результат 0:0 в РПЛ в целом– чуть раньше так закончили свой матч «Рубин» и ЦСКА.

Кирилл Иванцов