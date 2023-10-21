Бывший арбитр РПЛ Федотов: Фернандеса надо было удалять за фол на Дзюбе

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 57-й минуте матча 12-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо», где у Роберто Фернандеса и Артёмы Дзюбы произошел контакт возле штрафной Игоря Лещука.

«Ошибается Иванов (прим. - главный судья).

Следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку «Динамо» за лишение явной возможности забить гол (ЛЯВЗГ). ВАР в лице Мешкова не стал вмешиваться», - написал Федотов в своем телеграм-канале.

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