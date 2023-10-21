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Масалитин раскритиковал игру ЦСКА

21 Октября 2023 • 18:08 Комментировать (1)
Рубин
0:0
ЦСКА Москва

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру столичного клуба.

Масалитин отметил, что у «армейцев» есть много проблем, как субъективных, так и объективных, но самое главное, по его мнению, что у них нет результата.

«Бывают хорошие отрезки, бывает, команда показывает очень хороший футбол, но это — отрезки, минут 15-20, а потом вновь невнятный футбол», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Сегодня, 21 октября, подопечные Владимира Федотова в матче 12-го тура РПЛ сыграли вничью с казанским «Рубином» (0:0) и в настоящий момент располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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Южный201
21 Октября 2023 в 18:51
У Федотова закончились идеи и решения,он сдался и поплыл по течению...
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