Гаджиев высказался о возможности участия белорусских команд в чемпионатах России по футболу

Известный специалист Гаджи Гаджиев высказался о возможном участии белорусских команд в российских турнирах.

Напомним, что ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с такой инициативой.

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала считает, что если участие белорусских команд не повлияет на их международное положение, то они могут рассмотреть данную возможность.

«Если такую идею озвучил министр спорта, значит эта тема уже анализируется, и есть основания для её воплощения в реальность. Крымские клубы уже выступают во Второй лиге. Возможно, скоро увидим в наших лигах и белорусские команды», - приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.