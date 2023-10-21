«Балтика» и «Краснодар» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы калининградской «Балтики» и «Краснодара» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги. Хуниор Алонсо, который получил повреждение в игре за сборную Парагвая, начнет игру с первых минут.

Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Волков, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.ru.