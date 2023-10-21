Федотов: ЦСКА — великий клуб, и тут априори задача быть в верхней части таблицы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о турнирном положении столичного клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист отметил, что ЦСКА является великим клубом, который должен быть в верхней части турнирной таблицы, но есть определенные причины, о которых не хочется говорить.

«Команда двигается дальше, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Играть еще очень много. Понятно, что мы отстаем от лидирующего «Краснодара» на много очков», - приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что «армейцы» после ничьей с «Рубином» (0:0) занимают пятое место в турнирной таблице.