Непомнящий назвал две главные проблемы ЦСКА

Именитый специалист Валерий Непомнящий подвел итоги матча 12-го тура Российской-премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, который завершился вничью со счетом 0:0.

Непомнящий считает, что у «армейцев» на сегодняшний день есть две проблемы - игра в обороне и реализация. Это наблюдалось не только в матче с казанским клубом, но и было заметно остальных встречах.

«Не считаю, что у ЦСКА есть повод для переживания, потому что дело в комплектовании. А это не зависит от тренеров или игроков. ЦСКА играет в приятный для глаза футбол, но всегда с какими-то проблемами», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».