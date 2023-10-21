​Радимов: «Мостовой – один из ключевых игроков «Зенита» в последние сезоны»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов сказал несколько слов на тему продления клубом контракта с атакующим полузащитником Андреем Мостовым.

«Мостовой – молодой футболист, с перспективой, игрок сборной, он очень важен для «Зенита». Андрей – один из ключевых футболистов команды двух последних сезонов. Очень здорово, что он нашёл контакт с петербургским клубом и продлил контракт», - цитирует Радимова Metaratings.

Радимов считает, что Мостовой будет и дальше прогрессировать в составе «Зенита».

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 22 октября – против «Крыльев Советов» на своём поле.