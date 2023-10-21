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Агент – о нарушении Маркова: «Была красная или нет, пусть разбираются»

21 Октября 2023 • 17:01 Комментировать
Оренбург
1:2
Факел

Агент нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова Андрей Талаев высказался о грубом фоле своего клиента на игроке «Оренбурга» Габриэле Флорентине в матче 12-го тура РПЛ, за который форвард получил лишь желтую карточку.

Агент отметил, что Маркова нельзя назвать грубым игроком, но отметил, что фол точно был, но, скорее всего, по неосторожности.

«Если вы видели реакцию Жени, он сразу начал извиняться. Умысла там точно не было. А была красная или нет, пусть разбираются», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что воронежский клуб одержал победу со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Оренбург Евгений Марков Андрей Талаев
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