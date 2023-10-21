​Глава КДК РФС высказался о нашумевшем решении арбитра Карасёва

Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, ответил на вопрос, будет ли рассмотрен момент с игроком «Факела» Евгением Марковым.

Напомним, что арбитр Сергей Карасёв показал Маркову жёлтую карточку в концовке первого тайма, хотя казалось, что игрок за грубый фол заслуживает удаление. ВАР в эпизод решил не вмешиваться.

«Если «Оренбург» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с Марковым, и в комитете признают ошибочным решение не показать красную карточку нападающему, то это не будет касаться КДК РФС», - цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Глава КДК отметил, что комитет рассматривает только те красные карточки, которые были показаны.